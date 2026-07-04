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Ягудин заявил, что его знают благодаря «Ледниковому периоду», а не победе на Олимпиаде

Ягудин заявил, что его знают благодаря «Ледниковому периоду», а не победе на Олимпиаде
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Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, когда обрёл популярность на самом деле.

«Моя популярность пришла с «Ледникового периода». Казалось бы, почти все мы выигрывали олимпийские медали. Но, как сказала Татьяна Навка, именно после двух-трёх выпусков «Ледникового периода» мы проснулись по-настоящему популярными. Нас тогда стали узнавать на улицах. Именно с тех пор всё пошло-поехало», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Ягудин стал победителем в суперфинале «Ледникового периода» в декабре 2007 года, выступая в паре с певицей Викторией Дайнеко.

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