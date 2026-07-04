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Ягудин назвал фигуристок, благодаря которым фигурное катание сейчас популярно

Ягудин назвал фигуристок, благодаря которым фигурное катание сейчас популярно
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Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин заявил, что фигурное катание сейчас популярно благодаря российским фигуристкам Алине Загитовой, Евгении Медведевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

«Алина Загитова, Женечка Медведева, Анна Щербакова, Саша Трусова — это букет, который сейчас дышит полной грудью. Благодаря этим девушкам фигурное катание переживает новый виток популярности», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Загитова и Медведева выступили на Олимпийских играх — 2018. Алина выиграла золотую медаль, а Евгения — серебряную. На Играх-2022 в личном турнире Анна Щербакова заняла первое место, а Александра Трусова — второе.

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