Ягудин — о выходе на международную арену: у нас есть это русское желание всех победить

Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, с каким настроем российские фигуристы отправятся на международные соревнования.

«У нас есть это русское желание всех победить. И коня на скоку остановить, и в избу горящую войти. Это то, чем мы живём. Это наше состояние, которое всегда позволяет нам побеждать на международной арене», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на соревнованиях в сезоне-2026/2027 в нейтральном статусе.