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Ягудин — о выходе на международную арену: у нас есть это русское желание всех победить

Ягудин — о выходе на международную арену: у нас есть это русское желание всех победить
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Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, с каким настроем российские фигуристы отправятся на международные соревнования.

«У нас есть это русское желание всех победить. И коня на скоку остановить, и в избу горящую войти. Это то, чем мы живём. Это наше состояние, которое всегда позволяет нам побеждать на международной арене», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на соревнованиях в сезоне-2026/2027 в нейтральном статусе.

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