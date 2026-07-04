Ягудин ответил, стал ли уровень российского фигурного катания ниже из-за отстранения

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, стал ли уровень российского фигурного катания ниже из-за отстранения от международных турниров.

«Как говорят, если ты остался на том же месте, это всегда уже хорошо. Считаю, мы не ушли в минус. Мы в лёгкий ушли в плюс», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, в конце июня ISU объявил об отмене решения о запрете на участие российских фигуристов в международных соревнованиях до индивидуальных и командных соревнований с сезона‑2026/2027 без национальной символики.