«Начинается новая глава». Ягудин — о допуске россиян на международную арену

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал допуск российских фигуристов на международные соревнования.

«Слава богу, Международный союз конькобежцев разрешил нам участвовать в турнирах. И спасибо им большое за это. Хотя так смешно говорить им спасибо за то, что должно было и так происходить само по себе. Я считаю, с этого момента начинается новая глава в фигурном катании», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

30 июня ISU принял решение допустить российских фигуристов на международные старты в нейтральном статусе спустя четыре года.