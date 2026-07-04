Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Начинается новая глава». Ягудин — о допуске россиян на международную арену

«Начинается новая глава». Ягудин — о допуске россиян на международную арену
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал допуск российских фигуристов на международные соревнования.

«Слава богу, Международный союз конькобежцев разрешил нам участвовать в турнирах. И спасибо им большое за это. Хотя так смешно говорить им спасибо за то, что должно было и так происходить само по себе. Я считаю, с этого момента начинается новая глава в фигурном катании», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

30 июня ISU принял решение допустить российских фигуристов на международные старты в нейтральном статусе спустя четыре года.

Материалы по теме
Фото
Чемпионка мира по фигурному катанию Анастасия Мишина вышла замуж
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android