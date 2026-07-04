Ягудин: жители России узнали о моей победе на Олимпиаде спустя месяц после неё

Четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин поделился воспоминаниями о победе на Олимпийских играх — 2002 в Солт-Лейк-Сити (США).

«Я помню свою победу на Олимпиаде 2002 года. Тогда жители России узнали о моей победе спустя месяц после неё, потому что интернет работал по-другому. Сейчас же обо всех фигуристах знают всё быстрее и лучше. Раньше знали только о победах, сейчас важны и вещи вне льда. Важно, каким ты сформировал свой образ.

Моей победы на Олимпиаде уже и нет. В 2002 году я носил медаль постоянно, только в душ ходил без неё. Я тогда жил этой медалью. Все эмоции о медали с возрастом рассеиваются. Сейчас в 46 лет её уже нет. Сейчас золото моей жизни — это моя семья. Так что уникальный — это Пушкин. Я же абсолютно не уникальный человек», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.