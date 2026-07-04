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Ягудин — о браке с Тотьмяниной: мне в семье лучше молчать

Ягудин — о браке с Тотьмяниной: мне в семье лучше молчать
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Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин высказался о браке с олимпийской чемпионкой 2006 года, двукратной чемпионкой мира в парном катании Татьяной Тотьмяниной.

«Я по гороскопу рыба, моя супруга — скорпион. Так что мне в семье лучше молчать», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина зарегистрировали брак 22 февраля 2016 года. Пара является одной из заметных в российском спорте и состояла в отношениях задолго до официальной регистрации. Фигуристы воспитывают двух дочерей — Елизавету и Мишель.

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