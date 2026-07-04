Ягудин: в женском одиночном катании мы уже не будем основными в мире

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин оценил уровень российских фигуристов в преддверии выступлений на всех международных соревнованиях впервые за четыре года.

«Просадки никакой нет. В парах мы лучшие, танцы такие же остались, как и были, парни хорошие, но девочки, да, просадка, наверное, есть. Там мы уже не будем основными в фигурном катании», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

30 июня Международным союзом конькобежцев (ISU) было принято решение разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на соревнованиях в сезоне-2026/2027 в нейтральном статусе.