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Ягудин: в женском одиночном катании мы уже не будем основными в мире

Ягудин: в женском одиночном катании мы уже не будем основными в мире
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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин оценил уровень российских фигуристов в преддверии выступлений на всех международных соревнованиях впервые за четыре года.

«Просадки никакой нет. В парах мы лучшие, танцы такие же остались, как и были, парни хорошие, но девочки, да, просадка, наверное, есть. Там мы уже не будем основными в фигурном катании», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

30 июня Международным союзом конькобежцев (ISU) было принято решение разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на соревнованиях в сезоне-2026/2027 в нейтральном статусе.

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