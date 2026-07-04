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Ягудин: не понимаю тех, кто говорит, что без флага и гимна мы никуда не поедем

Ягудин: не понимаю тех, кто говорит, что без флага и гимна мы никуда не поедем
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Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин заявил, надо пользоваться возможностью выступить на международных турнирах даже в нейтральном статусе.

«Поздравляю всех, кто причастен к миру такого спорта, как фигурное катание. С тем, что мы наконец-то возвращаемся. Я не понимаю тех, кто говорит что без флага и гимна мы никуда не поедем. Все же прекрасно знают, откуда эти спортсмены. Выйдет Саша Трусова и все сразу будут знать, что она из России. Когда появляется лазеечка после того, как мы протёрли много дырок на нашей спортивной одежде, упаковать конечки и поехать на международную арену, то надо ей пользоваться. Те, кто так говорят, неверное, не знают, что такое спортивная жизнь.

Конечно, есть виды спорта, где есть флаг и гимн. Но вчера вот новость появилась, что в лёгкой атлетике снова вообще никому никак нельзя участвовать», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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