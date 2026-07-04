Алексей Ягудин назвал сборную Кабо-Верде открытием ЧМ-2026 по футболу

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о просмотре чемпионата мира по футболу — 2026, который проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«Я смотрел вчера Аргентина и Кабо-Верде. Они просто открытие чемпионата мира. Так далеко дошли и ещё могли выиграть у действующих чемпионов. Я смотрю этот турнир до четырёх-пяти утра. Но болею за Францию. Не из-за того, что выбираю сильнейших, просто нравится вся команда», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.