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Алексей Ягудин назвал сборную Кабо-Верде открытием ЧМ-2026 по футболу

Алексей Ягудин назвал сборную Кабо-Верде открытием ЧМ-2026 по футболу
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Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о просмотре чемпионата мира по футболу — 2026, который проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«Я смотрел вчера Аргентина и Кабо-Верде. Они просто открытие чемпионата мира. Так далеко дошли и ещё могли выиграть у действующих чемпионов. Я смотрю этот турнир до четырёх-пяти утра. Но болею за Францию. Не из-за того, что выбираю сильнейших, просто нравится вся команда», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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