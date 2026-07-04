«Вы эту команду знали когда-нибудь?» Плющенко — о сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал игру сборной Кабо-Верде в матче 1/16 финала со сборной Аргентины.

«Вчера Аргентина с кем играла? С кем? Кабо-Верде? Вы эту команду знали когда-нибудь? Да точно нет. Но у них было огромное желание добиться результата, отдаться игре», – передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Сборная Кабо-Верде проиграла команде Аргентины со счётом 2:3 (0:1 д. вр.) в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026, но за весь ЧМ команда ни разу не уступила ни одной сборной в основное время. Также на этом мундиале сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла в плей-офф.