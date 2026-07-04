«Вы эту команду знали когда-нибудь?» Плющенко — о сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал игру сборной Кабо-Верде в матче 1/16 финала со сборной Аргентины.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29' 1:1 Дуарте – 59' 2:1 Мартинес – 92' 2:2 Лопеш Кабрал – 103' 3:2 Боржеш – 111'
«Вчера Аргентина с кем играла? С кем? Кабо-Верде? Вы эту команду знали когда-нибудь? Да точно нет. Но у них было огромное желание добиться результата, отдаться игре», – передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
Сборная Кабо-Верде проиграла команде Аргентины со счётом 2:3 (0:1 д. вр.) в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026, но за весь ЧМ команда ни разу не уступила ни одной сборной в основное время. Также на этом мундиале сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла в плей-офф.
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