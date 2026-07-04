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Плющенко: мне повезло с тренером, великим Мишиным. В своей работе стараюсь делать так же

Плющенко: мне повезло с тренером, великим Мишиным. В своей работе стараюсь делать так же
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в одиночном катании, а ныне тренер Евгений Плющенко рассказал о подходе к тренировкам, который перенял у своего наставника Алексея Мишина.

«Мне повезло с моим тренером, моим великим профессором и наставником Алексеем Николаевичем Мишиным. Я никогда не менял тренера, прошёл с ним четыре Олимпиады, чемпионаты мира и Европы. Когда я приехал к нему в группу, мне было всего 11 лет. Там каталась большая группа — олимпийский чемпиона Алексей Урманов, Лёша Ягудин, который только начинал. И мне тогда Алексей Мишин сказал: «Видишь, там пару спортсменов катаются. Я с ними не занимаюсь, потому что они не хотят. Если ты будешь хотеть, то я буду с тобой заниматься». В своей работе сейчас я стараюсь делать так же», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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