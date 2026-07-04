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Плющенко — о сравнении с Ягудиным: я был не такой талантливый, но более работящий

Плющенко — о сравнении с Ягудиным: я был не такой талантливый, но более работящий
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал конкуренцию с фигуристом Алексеем Ягудиным во времена спортивной карьеры.

«У меня в карьере всегда был один конкурент – Алексей Ягудин. Мы с ним вместе тренировались. И был, например, элемент тройной аксель. Ему он дался за неделю, а мне за полтора года. А Лёша за две недели уже четверные мог собрать. Я, может быть, не такой талантливый, но более работящий», – передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Евгений Плющенко стал олимпийским чемпионом в 2006 году в личном зачёте, в 2014 году – в командном.

Алексей Ягудин завоевал золото Олимпийских игр в 2002 году в личном зачёте.

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