Плющенко: у меня в академии есть родители, которые сходят с ума

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о сложностях в общении с некоторыми родителями юных фигуристов.

«У меня в академии есть родители, которые сходят с ума. Они думают, что их дети сверхталантливые. Они знают всё и вся лучше тренеров. Я иногда даже им говорю: «Давайте вы ко мне пойдёте работать, я буду платить зарплату, раз вы всё знаете лучше».

Инициатива родителей — это хорошо. Но они иногда сходят с ума, говоря, что надо не три тренировки, а шесть в день. А когда восстанавливаться? Восстановится, когда замуж выйдет», – передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.