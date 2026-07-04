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Плющенко: у меня в академии есть родители, которые сходят с ума

Плющенко: у меня в академии есть родители, которые сходят с ума
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о сложностях в общении с некоторыми родителями юных фигуристов.

«У меня в академии есть родители, которые сходят с ума. Они думают, что их дети сверхталантливые. Они знают всё и вся лучше тренеров. Я иногда даже им говорю: «Давайте вы ко мне пойдёте работать, я буду платить зарплату, раз вы всё знаете лучше».

Инициатива родителей — это хорошо. Но они иногда сходят с ума, говоря, что надо не три тренировки, а шесть в день. А когда восстанавливаться? Восстановится, когда замуж выйдет», – передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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