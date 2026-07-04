Евгений Плющенко: 20 лет назад я учил то, что делает Илья Малинин сейчас

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в одиночном катании Евгений Плющенко усомнился в исключительности американского фигуриста Ильи Малинина.

«То, что показывает Илья Малинин — лучший фигурист планеты, — на самом деле показывали и раньше. 20 лет назад я учил то, что делает Малинин сейчас. Я не сделал до конца, но уже готовил. У нас и Дикиджи такой сейчас есть, и у меня был спортсмен, с которым мы многое сложное учили», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Илья Малинин – единственный фигурист, чисто приземливший четверной аксель на международных соревнованиях.