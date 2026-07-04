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Евгений Плющенко сравнил четыре Олимпиады, в которых принимал участие

Евгений Плющенко сравнил четыре Олимпиады, в которых принимал участие
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в одиночном катании, а ныне тренер Евгений Плющенко сравнил четыре Олимпиады, в которых принимал участие.

«В первой Олимпиаде я не справился психологически с давлением, поэтому Лёша Ягудин меня обыграл. Во второй у меня уже всё получилось. В третьей я был уже опытный, 27 лет, настоящий борец. На сочинской олимпиаде я уже ехал на дизеле, было тяжело, бензина не хватало, что сейчас особенно актуально», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Плющенко в личных турнирах завоевал серебро в Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010, золото в Турине-2006, а также выиграл золото в командном турнире на Играх-2014 в Сочи.

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