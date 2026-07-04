Евгений Плющенко назвал фигуристов, которые помогали ему с одеждой и деньгами

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в одиночном катании, а ныне тренер Евгений Плющенко рассказал, что Антон Сихарулидзе, Артур Дмитриев, Алексей Урманов и Алексей Мишин помогали ему с деньгами в определённые моменты жизни.

«Мне в своё время очень помог Антон Сихарулидзе. Денежку мне давал, одежду какую-то. Потом был Артур Дмитриев, который недавно скончался. Потом Алексей Урманов, Алексей Мишин. Все помогали», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, Плющенко в личных турнирах завоевал серебро в Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010, золото в Турине-2006, а также выиграл золото в командном турнире на Играх-2014 в Сочи.