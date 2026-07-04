Плющенко — о своей академии: мы хотим воспитать олимпийских чемпионов

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в одиночном катании Евгений Плющенко заявил, что главной целью его академий является подготовка олимпийских чемпионов, отметив, что их функционирование происходит только за счёт частых средств.

«Мы за профессиональный спорт. Мы на 100% хотим воспитать олимпийских чемпионов. У нас частные академии, там только наши деньги с женой вложены. И у нас есть категории детей, которые полностью находятся на нашем обеспечении. И я этим горжусь», – передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Академия «Ангелы Плющенко» начала свою работу в апреле 2017 года.