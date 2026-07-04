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«Я с ним прекрасно общаюсь». Соловьёв — об отношениях с сыном от первого брака

«Я с ним прекрасно общаюсь». Соловьёв — об отношениях с сыном от первого брака
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв и серебряный призёр Олимпиады в Токио российская гимнастка Дина Аверина рассказали о своих отношениях. Также Дмитрий поделился подробностями своих взаимоотношений с сыном от первого брака.

– Вы участвовали в реалити. Узнали ли вы что-то новое друг о друге, раскрылись ли с новой стороны именно за счёт испытаний?

Аверина: Когда мы начинали встречаться, я просто осыпала Диму вопросами. Мне было интересно узнать о нем всё. Но именно на шоу я поняла, что Диме важнее то, что происходит со мной, а не с ним. Впервые обо мне так заботились.

Соловьёв: На все Динины вопросы я всегда давал развёрнутые ответы. Она обо мне знает всё, я для неё прочитанная книга. Мы живём в такое время, когда другие люди знают о нашей жизни больше, чем мы. Например, говорят, что я бросил своего сына (от первого брака. — Прим. «Чемпионата»), хотя я с ним прекрасно общаюсь и горжусь им. Поэтому я считаю правильным рассказывать обо всём – о внутренних переживаниях, о том, что на душе. Так вот, на проекте Дина отравилась, она буквально не могла есть, даже сознание теряла. Ей было физически плохо, а мне эмоционально, потому что я не мог забрать её страдания. В тот момент я ещё раз убедился, насколько мне дорога моя жена, – приводит слова Соловьёва и Авериной People Talk.

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