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Аверина и Соловьёв рассказали, хотят ли, чтобы их ребёнок был профессиональным спортсменом

Аверина и Соловьёв рассказали, хотят ли, чтобы их ребёнок был профессиональным спортсменом
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18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина и её муж олимпийский чемпион по фигурному катанию в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв рассказали, хотят ли, чтобы их будущий ребёнок стал профессиональным спортсменом.

– Хотели бы, чтобы ребёнок пошёл по вашим стопам и выбрал художественную гимнастику или фигурное катание?

Аверина: Я бы хотела, наверное. Но не хочу и не буду заставлять. Я помню, через что прошла сама и понимаю, через что придётся пройти ребёнку.

Соловьёв: Давить и настаивать мы точно не будем. Будем воспитывать не столько ребёнка, сколько самих себя, чтобы он нам доверял.

– А стали бы сами тренировать своих детей?

Соловьёв: Практика показывает: когда родители тренируют своих детей, те редко становятся успешными. Хотя мы знаем, что существуют исключения. Но, по моему мнению, тренер должен быть человеком со стороны, чтобы критика воспринималась конструктивно. На наставника тоже можно обижаться, моментами любить и ненавидеть. Но все эти обиды остаются на льду или ковре, а не едут с тобой домой, где ты ещё неделю можешь не разговаривать с мамой или папой из-за замечаний на тренировке. Иногда тренеры-родители отчаянно пытаются реализовать через детей свои амбиции, достичь побед и медалей, которые не смогли получить сами. Так что, скорее всего, своих детей мы тренировать не будем. Лучше быть своему ребёнку только родителем, а не родителем-тренером, – приводит слова Авериной и Соловьёва People Talk.

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