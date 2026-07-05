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Алина Загитова показала, как строится её центр фигурного катания в Казани

Алина Загитова показала, как строится её центр фигурного катания в Казани
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Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира (2019) в женском одиночном катании Алина Загитова в социальных сетях опубликовала видео, в котором показала, как строится её центр фигурного катания в Казани.

«Приехала на стройку будущего центра фигурного катания в Казани — и меня уже ждали юные фигуристки. В их глазах я увидела ту самую мечту, с которой когда-то начинала сама.

Этот центр — про будущее, про возможности и любовь к фигурному катанию. Очень жду, когда мы вместе выйдем здесь на лёд», — написала Загитова в телеграм-канале.

Ранее Загитова сообщила, что открытие центра запланировано на 31 августа.

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