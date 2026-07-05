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Трусова: до знакомства с Макаром даже не представляла, что мужем может стать спортсмен

Трусова: до знакомства с Макаром даже не представляла, что мужем может стать спортсмен
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что до знакомства с Макаром Игнатовым не представляла, что выйдет замуж за спортсмена.

«До знакомства с Макаром я даже не представляла, что моим мужем может стать спортсмен. Знаю свой график, поэтому справедливо полагала, что два человека в таком графике просто не могут найти время на отношения. И доля правды в этом есть: мы проводим вместе куда меньше времени, чем хотелось бы…

Но это всё перекрывается одним важным плюсом — Макар меня правда понимает. Он знает, что я чувствую во время прыжков, тренировок и подготовок к соревнованиям, он проходит через это всё сам. Иногда может помочь или подсказать что-то, а иногда мне достаточно и того, что он понимает меня без лишних слов.

P.S.: Если совсем честно, 90% времени мы понимаем друг друга. 10% — нет, но это уже другая история», — написала Трусова в телеграм-канале.

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