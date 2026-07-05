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«Саша — ты наш супергерой!» Рудковская поздравила Овечкина с продлением контракта в НХЛ

«Саша — ты наш супергерой!» Рудковская поздравила Овечкина с продлением контракта в НХЛ
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Продюсер и жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская поздравила обладателя Кубка Стэнли и трёхкратного чемпиона мира россиянина Александра Овечкина с продлением контракта с клубом «Вашингтон Кэпиталз» до 2027 года.

«Саша, от всей души поздравляю! Горжусь! Для меня ты и выдающийся спортсмен, и человек-символ мирового хоккея. Твоё имя знают даже люди, которые никогда не смотрели ни одного матча. Ты уже вписал своё имя в эпохальную историю, но продолжаешь выходить на лёд с тем же азартом, за который тебя любят миллионы.

Пусть впереди будет ещё один яркий сезон, новые победы и удовольствие от любимой игры. Точно знаю, что впереди ещё много моментов, которыми будет гордиться и Россия, и весь хоккейный мир. Саша — ты наш супергерой!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

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