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Рудковская анонсировала участие зарубежной звезды в шоу Плющенко и Ягудина

Рудковская анонсировала участие зарубежной звезды в шоу Плющенко и Ягудина
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Продюсер Яна Рудковская анонсировала приезд в Россию известного зарубежного фигуриста ради участия в совместном шоу олимпийских чемпионов по фигурному катанию Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

«Мы не можем раскрыть сейчас всех секретов. Все звёзды, которым мы разослали приглашения, ответили согласием. Также согласился и ещё один крутой иностранец. От такого звёздного состава в глазах будет рябить», – приводит слова Рудковской ТАСС.

Шоу пройдёт 19 и 20 февраля 2027 года на «ВТБ-Арене» в Москве и с 6 по 8 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Яна Рудковская является супругой Евгения Плющенко.

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