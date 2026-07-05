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«Это по-прежнему расстраивает». Сакамото — о том, что не стала олимпийской чемпионкой

«Это по-прежнему расстраивает». Сакамото — о том, что не стала олимпийской чемпионкой
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Четырёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото призналась, что сожалеет о том, что не смогла стать олимпийской чемпионкой.

«Я решила завершить карьеру по окончании сезона. Пришлось пройти через многие трудности, но я рада, что смогла уйти с хорошими результатами. Благодаря всеобщей поддержке я сделала всё возможное. Отныне, работая тренером, я хочу воспитать спортсменов, которые покажут себя миру.

Серебро на Олимпиаде-2026? Это по-прежнему расстраивает. Иногда, когда думаю об этом, наворачиваются слёзы», – приводит слова Сакамото Nippon Television.

На счету Каори Сакамото бронза личного турнира Олимпиады 2022 года и серебро в 2026 году на играх в Милане. А также Сакамото двукратный серебряный призёр ОИ в командных соревнованиях. На данный момент японская фигуристка работает тренером.

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