Главная ледовая арена Первоуральска находится на грани закрытия

Центральный ледовый стадион Первоуральска оказался на грани закрытия в связи с непригодным состоянием спортивного сооружения и невозможностью регулярно очищать лёд.

В настоящий момент родители детей, которые занимаются в секциях фигурного катания, вынуждены искать новые площадки для юных спортсменов — даже в других городах.