Главная ледовая арена Первоуральска находится на грани закрытия
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Центральный ледовый стадион Первоуральска оказался на грани закрытия в связи с непригодным состоянием спортивного сооружения и невозможностью регулярно очищать лёд.
В настоящий момент родители детей, которые занимаются в секциях фигурного катания, вынуждены искать новые площадки для юных спортсменов — даже в других городах.
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