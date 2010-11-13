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Главная ледовая арена Первоуральска находится на грани закрытия

Главная ледовая арена Первоуральска находится на грани закрытия
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Центральный ледовый стадион Первоуральска оказался на грани закрытия в связи с непригодным состоянием спортивного сооружения и невозможностью регулярно очищать лёд.

В настоящий момент родители детей, которые занимаются в секциях фигурного катания, вынуждены искать новые площадки для юных спортсменов — даже в других городах.

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