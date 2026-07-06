ISU уточнил порядок допуска российских фигуристов на международные соревнования

На своём официальном сайте Международный союз конькобежцев (ISU) разъяснил порядок участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В соответствии с решением ISU возможность участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) распространяется не на всех спортсменов автоматически. К участию будут допущены только те фигуристы, которые соответствуют установленным критериям допуска и успешно пройдут специальную процедуру проверки.

Каждая национальная федерация может заявить ограниченное количество спортсменов и запасных в каждой дисциплине. После получения заявок независимая комиссия ISU проводит индивидуальную проверку каждого кандидата на соответствие критериям допуска.

Спортсмены, успешно прошедшие проверку, также должны принять участие в специальной олимпийской антидопинговой программе, разработанной ISU совместно с International Testing Agency (ITA), которая включает дополнительное тестирование, мониторинг биологических паспортов и контроль местонахождения спортсменов в соответствии с требованиями WADA.

Решение касается исключительно спортсменов и сопровождающего персонала. Оно не распространяется на российских и белорусских судей, рефери и других официальных лиц.

ISU также оставляет за собой право пересмотреть или изменить принятое решение в случае изменения обстоятельств или появления новой информации.