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ISU уточнил порядок допуска российских фигуристов на международные соревнования

ISU уточнил порядок допуска российских фигуристов на международные соревнования
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На своём официальном сайте Международный союз конькобежцев (ISU) разъяснил порядок участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

  • В соответствии с решением ISU возможность участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) распространяется не на всех спортсменов автоматически. К участию будут допущены только те фигуристы, которые соответствуют установленным критериям допуска и успешно пройдут специальную процедуру проверки.
  • Каждая национальная федерация может заявить ограниченное количество спортсменов и запасных в каждой дисциплине. После получения заявок независимая комиссия ISU проводит индивидуальную проверку каждого кандидата на соответствие критериям допуска.
  • Спортсмены, успешно прошедшие проверку, также должны принять участие в специальной олимпийской антидопинговой программе, разработанной ISU совместно с International Testing Agency (ITA), которая включает дополнительное тестирование, мониторинг биологических паспортов и контроль местонахождения спортсменов в соответствии с требованиями WADA.
  • Решение касается исключительно спортсменов и сопровождающего персонала. Оно не распространяется на российских и белорусских судей, рефери и других официальных лиц.
  • ISU также оставляет за собой право пересмотреть или изменить принятое решение в случае изменения обстоятельств или появления новой информации.
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