Трусова опубликовала новые фотографии с сыном

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года Александра Игнатова (Трусова) поделилась новыми фотографиями с сыном Михаилом. Ему сегодня исполнилось 11 месяцев.

Фото: Из личного архива Игнатовой

Фото: Из личного архива Игнатовой

«Мише 11 месяцев! С каждым месяцем есть ощущение, что время идёт всё быстрее… Главное достижение месяца – Миша научился ходить! Всё ещё не слишком уверенно и на небольшие расстояния, но держится на ногах он уже хорошо. Каждый раз, когда я это вижу, удивляюсь, потому что он как будто ещё вчера недовольно кричал из-за того, что у него не получается ползать.

Из других развлечений Миша пытается осваивать беговел и учится играть в футбол. Нам тоже стало веселее, потому что он начал засыпать сам — я просто лежу рядом с ним в кровати, пока ему не надоест ползать вокруг.

Зато с едой Миша нас стабильно радует: ему нравится вообще всё! Когда мы ужинаем вне дома, Мише можно заказать что угодно, он всё съест.

А свой первый день рождения Миша отметит в Китае. Дома праздновать тоже, конечно, будем, так что получается отмечать будем два раза минимум» — написала Игнатова в своём телеграм-канале.