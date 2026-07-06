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Косторная и Куница показали, как работают над произвольной программой «Мастер и Маргарита»

Косторная и Куница показали, как работают над произвольной программой «Мастер и Маргарита»
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Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Алена Косторная и Георгий Куница показали, как работают над произвольной программой «Мастер и Маргарита».

В предстоящем сезоне-2026/2027 спортивная пара будет выступать со старой произвольной программой «Мастер и Маргарита», которая была поставлена к сезону-2024/2025.

В 2023 году Алёна Косторная заявила о переходе из одиночного катания в парное. Позднее фигуристка вышла замуж за Георгия Куницу, который стал её партнёром. Косторная и Куница не участвовали в соревнованиях с осени 2024 года из-за беременности Алёны. В сентябре 2025-го у пары родился сын Дмитрий.

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