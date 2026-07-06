Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Бывают случаи, хотят удержать ради денег». Папа Шичиной — о финансах в фигурном катании

«Бывают случаи, хотят удержать ради денег». Папа Шичиной — о финансах в фигурном катании
Комментарии

Отец российской фигуристки, выступающей в танцах на льду, Елизаветы Шичиной Алексей Шичин признался, что сомневался, почему тренеры хвалили его дочь в детстве.

«Мы, конечно, верили, но всё же определённые мысли меня посещали… Помню первый прокат Лизы. Мы долго не могли найти музыку, и наш тренер достала из закромов одну композицию, знаете, совершенно не детскую, очень сильную. Она сказала, что Лиза сможет с ней справиться. Выступала она и правда как настоящий артист, большая спортсменка. У неё сразу была взрослая, женственная хореография, все движения были гармоничными. Это приносило огромное счастье.

Однако в какой-то момент я начал думать, что тренеры хвалят нас, только чтобы мы продолжали заниматься. Меня как отца интересовал финансовый аспект. Я хотел понять, насколько честны специалисты, говоря о таланте Лизы. Всё-таки бывают случаи, когда в платных секциях хотят удержать ребят просто ради дополнительных денег. Не скрою, что меня это волновало. Но затем я увидел результаты: Лиза и правда делала большие успехи в фигурном катании. Это придало мне уверенности, поэтому мы с Оксаной с ещё большим энтузиазмом продолжили её развивать», — сказал Шичин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

Материалы по теме
«Настоящее чудо. Бог направляет Лизу». Как семья фигуристки Шичиной раскрыла её потенциал
Эксклюзив
«Настоящее чудо. Бог направляет Лизу». Как семья фигуристки Шичиной раскрыла её потенциал
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android