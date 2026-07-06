«Бывают случаи, хотят удержать ради денег». Папа Шичиной — о финансах в фигурном катании

Отец российской фигуристки, выступающей в танцах на льду, Елизаветы Шичиной Алексей Шичин признался, что сомневался, почему тренеры хвалили его дочь в детстве.

«Мы, конечно, верили, но всё же определённые мысли меня посещали… Помню первый прокат Лизы. Мы долго не могли найти музыку, и наш тренер достала из закромов одну композицию, знаете, совершенно не детскую, очень сильную. Она сказала, что Лиза сможет с ней справиться. Выступала она и правда как настоящий артист, большая спортсменка. У неё сразу была взрослая, женственная хореография, все движения были гармоничными. Это приносило огромное счастье.

Однако в какой-то момент я начал думать, что тренеры хвалят нас, только чтобы мы продолжали заниматься. Меня как отца интересовал финансовый аспект. Я хотел понять, насколько честны специалисты, говоря о таланте Лизы. Всё-таки бывают случаи, когда в платных секциях хотят удержать ребят просто ради дополнительных денег. Не скрою, что меня это волновало. Но затем я увидел результаты: Лиза и правда делала большие успехи в фигурном катании. Это придало мне уверенности, поэтому мы с Оксаной с ещё большим энтузиазмом продолжили её развивать», — сказал Шичин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.