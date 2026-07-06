«Ну вот, влюбился человек». Родители Шичиной — об отношениях дочери с партнёрами

Родители российской фигуристки Елизаветы Шичиной Оксана и Алексей Шичины высказались об отношениях дочери с партнёрами.

— Что можете сказать про Павла [Дрозда] как партнёра? Какой он человек?

Оксана: Он очень глубокий спортсмен, всесторонне интеллектуально развитый. А ещё он очень душевный!

Алексей: Мне нравится, что Лиза стремится за ним. Они дополняют друг друга.

Оксана: Думаю, важно, чтобы фигуристы в паре чувствовали друг друга. Но это происходит по-разному. Когда Лиза встала в пару с Гордеем [Хубуловым], я сразу подумала: «Ну вот, влюбился человек, и это было взаимно». Они максимально заботились друг о друге, были близки. Поэтому уход партнёра был ударом, тупиком словно. Но приход Павла всё изменил. Лиза всегда ставила во главу угла спортивные отношения. И с Павлом у них случился такой творческий уважительный тандем, – сказали Шичины в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.