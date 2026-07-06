«Супруга видит Лизу олимпийской чемпионкой». Родители Шичиной — об амбициях фигуристки

Родители российской фигуристки, выступающей в танцах на льду в дуэте с Павлом Дроздом, Елизаветы Шичиной, Алексей и Оксана рассказали о целях дочери в спорте.

— А какие цели у Лизы? И чего бы вы хотели для неё как для спортсменки?

Алексей: Знаете, я мыслю категориями — шаг за шагом. Стать мастером спорта, попасть в сборную, выиграть чемпионат России и так далее. А вот супруга видит Лизу олимпийской чемпионкой. Это не просто мечта, это её уверенность. И она передаётся Лизе. Они много общаются, и она перенимает позитивный взгляд на жизнь, который свойственен её матери. У Оксаны, кстати, есть этот редкий дар — видеть хорошее в людях и событиях. Уверен, что Лиза мыслит так же. Она не ограничена рамками и поэтому может достичь всего, чего пожелает.

Оксана: Это правда. Наша задача сейчас — направить её, помочь справиться с трудностями, когда они возникают, — сказали Шичины в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.