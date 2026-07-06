Родители Шичиной — о травме дочери: врачи сказали: «А как так? Гной есть, а кость цела!»

Алексей и Оксана Шичины, родители российской фигуристки Елизаветы Шичиной, рассказали о травмах дочери.

— Первый кризис у Лизы случился, когда пришло время менять дисциплину. Были ли ещё случаи, когда на семейном совете обсуждали её будущее фигуристки?

Оксана: Много всего пришлось пережить, если честно. И переход в танцы, и потерю партнёра. А затем случилась эта ужасная травма и операция на ноге. Они только скатались с Пашей [Дроздом], и откуда ни возьмись этот гной в конечности. Операция выбила её почти на год.

Алексей: Врачи, когда увидели, сказали: «А как так? Кость же не задета. Гной есть, а кость цела!» То есть случилось ещё одно чудо. Для меня, когда происходят такие переломные моменты, становится очевидно, что в этом есть рука бога, она ведёт Лизу. У нашей дочери потрясающая сила духа. И, конечно, как родители, мы стараемся её поддерживать. Но она многие вещи скрывает от нас. Не хочет беспокоить. Она делится, когда сама посчитает нужным, а мы и не давим, — сказали Шичины в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.