Мама Шичиной — о переходе: хореограф Касумова повторяла: «Лиза, я тебя продам в танцы»

Оксана Шичина, мама фигуристки Елизаветы Шичиной, рассказала, как дочь попала в танцы на льду.

Оксана: В одиночном Лиза прыгала и двойные, и тройные, но уже надо было учить квады. Вот только с её телосложением это было трудно — руки-ноги длинные, сохранять координацию было непросто. Зато другие элементы были крайне техничны. Хореограф Мария Касумова всё время повторяла: «Лиза, я тебя продам в танцы». Это потому что у неё по части хореографии никогда не было проблем.

В 12 лет мы серьёзно задумались о будущем. Обратились к специалистам, которые могли бы оценить нас со стороны. Они сказали, что Лиза может добиться многого, но прыжки могут навредить её здоровью, – сказала Шичина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.