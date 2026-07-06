Отец Шичиной рассказал, что Жулин сравнивал Елизавету с Татьяной Навкой

Алексей и Оксана Шичины, родители российской фигуристки Елизаветы Шичиной, рассказали, что говорили специалисты на просмотрах Елизаветы в период перехода в танцы на льду.

Алексей: Мы посетили нескольких тренеров, но остановились на Александре Жулине. Он сразу нас принял и даже невзначай сравнил Лизу с Татьяной Навкой.

Оксана: Все наставники почти в один голос говорили: «Да зачем ей прыжки? Она создана для танцев!» – сказали Шичины в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

Елизавета Шичина выступает в дуэте с фигуристом Павлом Дроздом в танцах на льду уже два года – с сезона-2024/2025.