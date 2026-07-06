Родители Шичиной рассказали, как Лиза встала в пару с Дроздом после ухода Хубулова

Алексей и Оксана Шичина, родители фигуристка Елизаветы Шичиной, рассказали, как их дочь стала партнёршей Павла Дрозда после распада дуэта с Гордеем Хубуловым.

Алексей: Лизу в первый раз поставили в пару, и это было сразу так гармонично. Просто до мурашек. Я всё думал, как так? Настолько красиво это было.

Оксана: Мы немного боялись, что будут сложности с партнёром, но тренеры успокоили, сказали, что всё у нас будет. И действительно, нам всегда давали лучших партнёров. Сначала был Ваня Махноносов, затем Гордей. Мы полностью доверяли выбору тренеров. С Гордеем у Лизы был очень хороший дуэт, но вскоре он распался, потому что он завершил карьеру. Лиза сильно переживала, это был самый сильный надлом в её жизни. Она не понимала, что делать дальше.

Алексей: А затем она встретила Павла. Для нас это было настоящее чудо. Мы верующая семья и видим, как бог направляет Лизу, помогая ей встречать нужных людей. Каждый из них вносит свой вклад в её развитие. Лиза берёт от них то, что ей необходимо, и продолжает двигаться вперёд, – сказали Шичины в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.