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«Она кричит: «Давай! Не будь мягкой!» Миякэ — о Каори Сакамото в качестве тренера

«Она кричит: «Давай! Не будь мягкой!» Миякэ — о Каори Сакамото в качестве тренера
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Японская фигуристка Саки Миякэ рассказала, какой оказалась Каори Сакамото в роли тренера.

«Большинство новых тренеров не повышают голос, но она [Сакамото] кричит: «Давай! Сделай это! Не будь мягкой!» Она много кричит, так что кажется, что она уже могла бы занять место главного тренера сборной!

Она учит меня технике и даёт дополнительный импульс, я считаю её отличным тренером», — приводит слова Миякэ Nikkansports.

Напомним, трёхкратный серебряный и единожды бронзовый призёр Олимпийских игр Каори Сакамото завершила профессиональную спортивную карьеру после победы на чемпионате мира 2026 года и начала вести тренерскую деятельность.

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