Волочкова — о Валиевой: от Камилы ничего не жду, кроме побед. Знаю, что она выиграет ОИ

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова поделилась ожиданиями от возвращения Камилы Валиевой в фигурное катание.

«От Камилы ничего не жду, кроме побед. Её победа уже осуществилась всем её профессионализмом и творческим потенциалом. Камила Валиева пережила столько потрясений, сколько не под силу было бы выдержать многим спортсменам.

Хочу от себя пожелать Камиле больших удач и побед. Слава богу, что она участвовала в шоу, где я всегда за ней следила. Валиева — удивительный человек и личность по силе духа и воле, несмотря на свой юный возраст. Передаю ей лично самые тёплые и добрые слова поддержки. Пусть наши фигуристы всегда одерживают победы.

Камила — удивительный и профессиональный фигурист. Валиева — девушка, которой нужно рукоплескать стоя и восхищаться её талантом. Не просто верю, а знаю, что Камила Валиева выиграет Олимпиаду и будет нашей самой любимой олимпийской чемпионкой», — приводит слова Волочковой Sport24.