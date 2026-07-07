Костомаров: максимально стараюсь все вещи делать сам. Быть сильным, быть мужиком

Олимпийский чемпион (2006) в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о жизни с ограниченными возможностями.

«Стараюсь не быть обузой и быть самостоятельным человеком. Я максимально стараюсь все вещи делать сам. Есть что-то, что без помощи Оксаны пока не могу делать. Но, возможно, будут более функциональные гаджеты, и у меня будет получаться самому надеть носки. Но пока это угнетает. Но могу пообедать, могу что-то приготовить сам. За рулём езжу сам, стараюсь максимально жить жизнью, которой жил. Быть сильным, быть мужиком и выполнять свои задачи. Не обременять никого», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после протезирования и госпитализации.