Роман Костомаров рассказал, что планирует провести шоу на своё 50-летие

Олимпийский чемпион (2006) в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что планирует организовать шоу по фигурному катанию на своё 50-летие.

«Я не знаю, может быть, и буду [кататься в ближайшее время]. Но пока ничего точного нет. Точно буду кататься, когда мне в следующем году исполнится 50 лет. Будет юбилей и, скорее всего, какое-то шоу, где наверняка ещё раз выйду и с Татьяной Навкой, и какой-то номер откатаю с Оксаной [Домниной]. Насколько это возможно», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после протезирования и госпитализации.