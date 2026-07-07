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Синхронное катание дебютирует в олимпийской программе на Играх-2030

Синхронное катание дебютирует в олимпийской программе на Играх-2030
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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что на Играх-2030 в Альпах, Франция, впервые в истории пройдут соревнования по синхронному фигурному катанию на коньках. Решение о включении вида в олимпийскую программу было принято сегодня, 7 июля, исполнительным комитетом МОК.

Новая дисциплина дебютирует на Олимпиаде в формате Synchro 9 (уменьшенный вариант команд, а не привычные 16 человек).

Нельзя не отметить, что синхронное катание до сих пор не было представлено и на чемпионатах мира. Дебют случится на ЧМ-2028 в Пекине, Китай.

Также на Олимпийских играх — 2030 дебютирует фрирайд (катание на лыжах или сноуборде вне подготовленных трасс по естественному рельефу: целине, лесу, курумникам, скалам).

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Новости. Фигурное катание
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