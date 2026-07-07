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Российские фигуристы получили квоты на этап юниорской серии Гран-при ISU в Таиланде

Российские фигуристы получили квоты на этап юниорской серии Гран-при ISU в Таиланде
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Российские фигуристы получили квоты на этап юниорской серии Гран-при ISU по фигурному катанию в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Этап пройдёт в Бангкоке с 3 по 5 сентября. Российские спорстмены выступят во всех возможных трёх видах: мужском одиночном катании, женском одиночном катании и в танцах на льду. Отметим, что данный этап серии проводится без соревнований в парном катании.

С 20 по 22 августа 2026 года запланирован юниорский этап серии Гран-при в Сиане. На нём россияне выступят во всех четырёх видах.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до международных соревнований на юниорском и взрослом уровнях. Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

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