«Спасибо им говорить не за что». Тарасова — о решении МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение МОК восстановить членство Олимпийского комитета России и снять все ограничения с российских спортсменов.

«Думаю, что с этого началось наше освобождение, хотя мы ничего и ни у кого не украли, украли у нас. Будем выступать не так, как выступали, в каждом виде было в фигурном катании по три человека, начнём с одного. После того те, кто нас хоронил, будут каждого человека просматривать, если он не понравится им, то его снимут, не будет выступать. С нами несправедливо поступили, пять лет украли, сейчас потихоньку начинают восстанавливать. Мы рады, но спасибо им говорить не за что», – приводит слова Тарасовой ТАСС.