«Футбол — космос по сравнению с фигурным катанием». Пономарёв — о словах Плющенко-младшего

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал слова фигуриста Александра Плющенко про футбольного вратаря Льва Яшина.

«Слова Плющенко-младшего о том, что Возинья лучше Яшина? Конечно, он же его никогда не видел. Но Лев Яшин — мировая известность. А сравнивать его с Возиньей… Ёлки-палки, ещё Плющенко будет рассуждать о футболе. Это смешно. Всех этих фигуристов и легкоатлетов даже не надо во внимание принимать. Разве фигурист может понимать в футболе?

Я же не лезу в фигурное катание, а в футболе и медицине почему-то все разбираются. Плющенко-младшему не надо лезть в футбол — это не его епархия. Футбол — космос по сравнению с фигурным катанием. Меня такие слова в адрес Льва Ивановича задевают и обижают. Но на это не надо обращать внимание. Плевать, что говорит этот Плющенко. Пусть не лезет в футбол», – приводит слова Пономарёва Sport24.

Ранее сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко заявил, что для него вратарь сборной Кабо-Верде Возинья лучше Льва Яшина.