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Роман Костомаров прокомментировал решение МОК по допуску ОКР

Роман Костомаров прокомментировал решение МОК по допуску ОКР
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Олимпийский чемпион (2006) в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) на международной арене.

«Честно скажу, я не так внимательно слежу за всем этим. Конечно, слышал где-то краем уха, что допустили всех. Но я не то, чтобы сразу начал прыгать до потолка от счастья, потому что мне есть о чём думать, о чём заботиться и за что переживать. Поэтому я рад за ребят, у которых будет возможность выступать на международных стартах, потому что это очень важно – показывать своё мастерство не только у нас в стране, но и во всём мире, доказывать, что мы по-прежнему находимся на самом высоком уровне в фигурном катании. Но, конечно, это обидно, что без флага и без гимна, и опять это всё повторяется, какая-то бесконечная уже становится история. Это неприятно и отвратительно», – приводит слова Костомарова ТАСС.

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