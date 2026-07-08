Стал известен основной состав сборной Канады по фигурному катанию на сезон-2026/2027

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) опубликовала состав основной сборной, которая будет принимать участие в международных соревнованиях в сезоне-2026/2027.

Состав сборной Канады по фигурному катанию на сезон-2026/2027:

мужчины: Стивен Гоголев, Алекса Ракич, Уэсли Чиу;

женщины: Габриэль Дэйлман, Мэдлен Шизас, Фи Энн Лэндри, Сара-Мод Дюпуа, Минсоль Квон;

танцевальные дуэты: Марджери Лажуа/Жан-Люк Бейкер, Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак, Лейла Вейон/Александр Брандис;

пары: Жасмин Дерошерс/Киран Трешер, Ава Кэмп/Йонатан Елизаров, Лиа Перейра/Трент Мишо.

Стоит отметить, в составе сборной на сезон-2026/2027 отсутствуют бронзовые призёры Олимпийских игр — 2026 Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, которые ранее заявляли, что пропустят этапы Гран-при.