ISU не будет менять позицию по допуску россиян после заявлений МОК

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет менять позицию по вопросу допуска российских спортсменов на международные старты, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять ограничения с Олимпийского комитета России (ОКР).
«ISU не будет давать комментариев на данный момент. Позиция ISU остаётся такой же, как в заявлении от 30 июня», – приводит текст заявления ISU ТАСС.
7 июля МОК временно снял приостановку деятельности ОКР, действовавшую с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в том числе в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.
Ранее ISU принял решение разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на соревнованиях в сезоне-2026/2027 в нейтральном статусе.