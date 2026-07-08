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ISU не будет менять позицию по допуску россиян после заявлений МОК

ISU не будет менять позицию по допуску россиян после заявлений МОК
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Международный союз конькобежцев (ISU) не будет менять позицию по вопросу допуска российских спортсменов на международные старты, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять ограничения с Олимпийского комитета России (ОКР).

«ISU не будет давать комментариев на данный момент. Позиция ISU остаётся такой же, как в заявлении от 30 июня», – приводит текст заявления ISU ТАСС.

7 июля МОК временно снял приостановку деятельности ОКР, действовавшую с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в том числе в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.

Ранее ISU принял решение разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на соревнованиях в сезоне-2026/2027 в нейтральном статусе.

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