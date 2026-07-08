Кира Трофимова получила официальное разрешение ISU выступать за Беларусь

Фигуристка Кира Трофимова получила от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение выступать за Беларусь на международной арене. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что во вторник спортсменкой был получен специальный документ, носящий название сlearance certificate. Его выдают при выполнении одного из двух условий – проживания на территории новой страны или же наличия гражданства.

О переходе россиянки в Беларусь стало известно в мае этого года. 16-летняя Трофимова, которая тренируется в академии Евгения Плющенко, получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России.