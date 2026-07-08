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Кира Трофимова получила официальное разрешение ISU выступать за Беларусь

Кира Трофимова получила официальное разрешение ISU выступать за Беларусь
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Фигуристка Кира Трофимова получила от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение выступать за Беларусь на международной арене. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что во вторник спортсменкой был получен специальный документ, носящий название сlearance certificate. Его выдают при выполнении одного из двух условий – проживания на территории новой страны или же наличия гражданства.

О переходе россиянки в Беларусь стало известно в мае этого года. 16-летняя Трофимова, которая тренируется в академии Евгения Плющенко, получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России.

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