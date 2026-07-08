Алина Горбачёва: начинаю активную подготовку к сезону на сборах в Турции!

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва рассказала, что готовится к сезону на сборе в Турции.

«Начинаю активную подготовку к сезону на сборах в Турции!

Сейчас я на эллипсе. Пока мне нужно каждый день делать кардио, чтобы побыстрее привести вес в норму и подготовиться к сезону. Это бывает очень сложно, но понимаю, ради чего стараюсь, поэтому уверенно иду к цели», – сообщила Горбачёва в телеграм-канале.

Напомним, Алина Горбачёва пропустила прошедший сезон из-за перетёртого нерва ноги. Она проходила длительную реабилитацию в Германии, после чего заявила, что планирует выступать в сезоне-2026/2027.