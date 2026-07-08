Александра Трусова: есть ли способ отметить день семьи лучше, чем совместная тренировка?

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года Александра Игнатова (Трусова) в социальных сетях опубликовала совместные фото с мужем Макаром Игнатовым и сыном Михаилом, а также поздравила подписчиков с Днём семьи, любви и верности.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«Есть ли способ отметить день семьи лучше, чем совместная тренировка?)

Вас тоже с праздником, кстати!» — написала Трусова в телеграм-канале.

Трусова и Игнатов поженились в августе 2024 года, а в 2025-м у пары родился сын Михаил. В начале этого года Александра объявила о возобновлении спортивной карьеры под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В июне стало известно о переходе в команду Тутберидзе и Макара Игнатова.